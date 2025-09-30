Marche il naufragio del Pd | quando le piazze non riempiono le urne
Roma, 30 sett – La sconfitta del Partito democratico nelle Marche ha avuto il sapore di un epilogo già scritto. Nelle ore in cui il risultato diventava irreversibile, Igor Taruffi ha ripetuto in diretta televisiva il vecchio mantra: “ La strada è quella giusta, bisogna insistere ”. Non era la frase di circostanza di chi deve tenere il punto, ma l’espressione sincera di una dirigenza che continua a credere nella rotta imboccata. Elly Schlein e i suoi restano convinti che basterà insistere, quasi che la politica fosse questione di ostinazione più che di consensi. Il Pd naufraga su Gaza. Le prime reazioni hanno avuto il tono consueto: giustificazioni, attenuanti, il richiamo al peso di un avviso di garanzia che avrebbe gravato sul candidato Ricci. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
