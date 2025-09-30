Marche il giorno dopo il centrosinistra è davanti al bivio | Schlein assediata dentro il Pd e i dubbi crescenti tra i 5 Stelle

Il risultato delle regionali nelle Marche non è soltanto una conferma locale ma un segnale politico di portata nazionale. Francesco Acquaroli ha ottenuto il 52,4% dei voti contro il 44,4% di Matteo Ricci, con Fratelli d’Italia primo partito al 27,4% e il Pd fermo al 22,5%. La Lega, ridotta al 7,3%, perde quasi centomila voti rispetto al 2020, ma la coalizione di centrodestra resta solida grazie alla crescita di Forza Italia, che con l’8,6% rivendica di essere «forza centrale» come ha detto Antonio Tajani. L’affluenza crollata al 50% ha pesato soprattutto sulle opposizioni, incapaci di mobilitare un elettorato sfiduciato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Marche, il giorno dopo il centrosinistra è davanti al bivio: Schlein assediata dentro il Pd e i dubbi crescenti tra i 5 Stelle

