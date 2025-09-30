Marche i risultati definitivi sanciscono il trionfo di Acquaroli e di FdI | chi sono gli eletti in Consiglio regionale

Si è chiuso nella notte lo spoglio delle elezioni regionali delle Marche: ecco i risultati definitivi. Francesco Acquaroli alla guida della coalizione di centrodestra ha ottenuto 337mila e 679 preferenze (52,43%) mentre Matteo Ricci alla guida della coalizione di centrosinistra ne ha ottenute 286mila e 209 (44,44%). Marche, risultati definitivi: Acquaroli 50mila voti in più di Ricci. La candidata Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) si è fermata allo 0,98% (6302 voti) Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) ha ottenuto 5039 preferenze, 0,78%, Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare) ne ha avuti 4851 fermandosi allo 0,75%, Francesco Gerardi (Forza del Popolo) ha racimolato 3916 voti, pari allo 0,61%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Marche, i risultati definitivi sanciscono il trionfo di Acquaroli e di FdI: chi sono gli eletti in Consiglio regionale

In questa notizia si parla di: marche - risultati

Marche: Schlein, 'ogni regione fa storia a sé, non credo a estrapolazione nazionale risultati'

Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Regionali #Marche — Mappa di Repubblica dei risultati @ultimora_pol - X Vai su X

ÈTv Marche. . Elezioni Regionali Marche - Risultati in Diretta - facebook.com Vai su Facebook

Risultati elezioni Marche 2025, Francesco Acquaroli confermato governatore - Dopo la chiusura delle urne di oggi, lunedì 29 settembre alle ore 15, è partito lo scrutinio che ci consentirà di capire, in tempo reale, quali candidati e quali liste avranno la meglio e chi ... money.it scrive

Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: La regione va ad Acquaroli: 'Priorità è riforma in sanità' - Il candidato di centrosinistra Ricci: 'È stata una campagna impari, la destra ha messo in campo più risorse e potere'. Da ansa.it