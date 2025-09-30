Marche | Faraone Iv ' percorso centrosinistra continui ora più riformismo e meno ideologie'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - “Matteo Ricci merita soltanto un grosso ringraziamento per la generosità messa in campo. È sempre stato un uomo del fare, un amministratore riformista, lontano dalle rigidità ideologiche e con la reputazione di persona concreta: un profilo che piace ai cittadini. Eppure, in questa campagna elettorale, è stato rappresentato come diverso da sé stesso". Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva. "L'errore politico più evidente - prosegue - è stato legare in modo ossessivo la campagna sul futuro delle Marche al tema palestinese: una bandiera che non spetta a un presidente di Regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marche: Faraone (Iv), 'percorso centrosinistra continui, ora più riformismo e meno ideologie'

