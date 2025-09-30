marche centrodestra bis fdi ribalta i dem crollo 5s

Le chiamavano l'Ohio di Italia. Quasi a significare, con un carico di suggestioni, che le Marche sarebbero state la regione più importante, addirittura decisiva, per leggere e interpretare la chiamata alle urne di queste settimane. Ma l'ardito paragone con gli Usa, e con lo Stato più in bilico, è un elastico corto che non allunga la bagarre nemmeno di un'ora. Francesco Acquaroli, il governatore uscente, è da subito saldamente in testa e si capisce presto, alle tre del pomeriggio di un lunedì quasi estivo, che la partita è finita prima ancora di cominciare. Matteo Ricci, l'ex sindaco di Pesaro candidato del centrosinistra, è indietro e la forchetta si allarga col passare delle ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

