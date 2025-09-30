Marcella Bella vittima di sessismo a Ballando con le Stelle | la bufera arriva in Parlamento
Roma, 30 settembre 2025 - Un siparietto di ‘Ballando con le Stelle’ finisce in Parlamento. In un momento in cui la Russia non accenna a mollare la presa sull’invasione all’Ucraina, la guerra a Gaza sta mietendo numerose vittime, le donne sono ancora vittime di maltrattamenti, la criminalità dilaga in tutta Italia, c’è chi, esponente del Governo italiano, decide di pronunciarsi. E non su uno di questi temi, ma su un programma televisivo. Nel quale si è verificata una grave violazione dei diritti umani? No, nel quale è stata commentata una performance di danza. La senatrice Susanna Donatella Campione, esponente di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne con un comunicato ufficiale ha espresso solidarietà a Marcella Bella per i commenti ricevuti dalla giuria a ‘Ballando con le Stelle’: “ Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
