Marcella Bella è una furia azzanna subito Selvaggia Lucarelli Volgarità poi vuole le scuse da Fabio Canino

Donnapop.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marcella Bella non ha digerito affatto alcuni commenti ricevuti durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e, ospite de La Vita in Diretta, ha scelto di rompere il silenzio, scagliandosi contro due giurati del programma: Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Le sue dichiarazioni hanno acceso la prima vera polemica di questa edizione, al punto da attirare l’attenzione anche della politica. L’artista siciliana, visibilmente infastidita, ha rifiutato con fermezza alcuni toni utilizzati dai giudici, che a suo dire avrebbero superato il limite della critica per sfociare nella volgarità. Marcella Bella furiosa con Selvaggia Lucarelli: ecco perché. 🔗 Leggi su Donnapop.it

marcella bella 232 una furia azzanna subito selvaggia lucarelli volgarit224 poi vuole le scuse da fabio canino

© Donnapop.it - Marcella Bella è una furia, azzanna subito Selvaggia Lucarelli «Volgarità», poi vuole le scuse da Fabio Canino

In questa notizia si parla di: marcella - bella

Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”

Ballando Con Le Stelle: Marcella Bella è la quarta concorrente

Cerca Video su questo argomento: Marcella Bella 232 Furia