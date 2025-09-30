Marcella Bella è una furia azzanna subito Selvaggia Lucarelli Volgarità poi vuole le scuse da Fabio Canino
Marcella Bella non ha digerito affatto alcuni commenti ricevuti durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e, ospite de La Vita in Diretta, ha scelto di rompere il silenzio, scagliandosi contro due giurati del programma: Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Le sue dichiarazioni hanno acceso la prima vera polemica di questa edizione, al punto da attirare l’attenzione anche della politica. L’artista siciliana, visibilmente infastidita, ha rifiutato con fermezza alcuni toni utilizzati dai giudici, che a suo dire avrebbero superato il limite della critica per sfociare nella volgarità. Marcella Bella furiosa con Selvaggia Lucarelli: ecco perché. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025
