Non accenna a placarsi, anzi è diventata un caso mediatico e politico l’esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle. La cantante è furibonda e si sfoga. Supportata da una nota ufficiale del Senato della Repubblica (!), a firma della senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, commissione bicamerale contro la violenza sulle donne, e da molti dei quotidiani vicini al Governo che hanno fatto uscire editoriali a suo favore e contro la giuria dello show di Milly Carlucci, Marcella Bella si sfoga su Rai1. Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, la popolare cantante commenta così il fatto: Rivedermi fa uno strano effetto. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MARCELLA BELLA CONTRO LA GIURIA DI BALLANDO: “LIMITI SUPERATI, OFFESE TUTTE LE DONNE”