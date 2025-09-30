Marc Marquez | Così sono uscito dal baratro Ora non smetto di piangere e il record con Valentino

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota spagnolo ha vinto il nono titolo iridato eguagliando Valentino Rossi: "È un onore. Dopo l'infortunio sono tornato troppo presto, ma ho fatto pace con il passato: ogni vittoria è un dono". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marc marquez cos236 sono uscito dal baratro ora non smetto di piangere e il record con valentino

© Gazzetta.it - Marc Marquez: "Così sono uscito dal baratro. Ora non smetto di piangere, e il record con Valentino..."

In questa notizia si parla di: marc - marquez

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

MotoGP, copione già scritto o colpo di scena? Marc Marquez arriva al Sachsenring con un doppio filotto vincente da allungare…

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez al Sachsenring. 11 vittorie e… 1 dito medio!

Marc Marquez è campione del mondo: "Che sfida tornare, ora sono in pace con me stesso" - Lo spagnolo, 2° a Motegi, è intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria del titolo 2025 descrivendo tutte le sue emozioni a ... Scrive sport.sky.it

marc marquez cos236 sonoMarc Marquez: «Un onore eguagliare Valentino Rossi. Finalmente mi godo le vittorie, l'amore e la vita» - Il campione spagnolo della Ducati ha vinto il nono titolo in MotoGp: «Ho perso anni di carriera ma quelle batoste mi hanno insegnato tanto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marc Marquez Cos236 Sono