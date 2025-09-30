Marc Marquez | Così sono uscito dal baratro Ora non smetto di piangere e il record con Valentino

Il pilota spagnolo ha vinto il nono titolo iridato eguagliando Valentino Rossi: "È un onore. Dopo l'infortunio sono tornato troppo presto, ma ho fatto pace con il passato: ogni vittoria è un dono". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marc Marquez: "Così sono uscito dal baratro. Ora non smetto di piangere, e il record con Valentino..."

EMOZIONE - Uno dei momenti più commoventi per Marc Marquez, neo campione MotoGP 2025, è stato il ricordo del nonno e di una sua richiesta... #motogp #marcmarquez #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X

A Motegi la consacrazione di Marc Marquez dopo cinque anni di calvario, e Ducati festeggia anche con Bagnaia vincente. Alex indietro, Honda sul podio con Mir e Aprilia quarta col Bez. Ancora out Martin (clavicola). Le nostre analisi del GP - facebook.com Vai su Facebook

Marc Marquez è campione del mondo: "Che sfida tornare, ora sono in pace con me stesso" - Lo spagnolo, 2° a Motegi, è intervenuto su Sky Sport dopo la vittoria del titolo 2025 descrivendo tutte le sue emozioni a ... Scrive sport.sky.it

Marc Marquez: «Un onore eguagliare Valentino Rossi. Finalmente mi godo le vittorie, l'amore e la vita» - Il campione spagnolo della Ducati ha vinto il nono titolo in MotoGp: «Ho perso anni di carriera ma quelle batoste mi hanno insegnato tanto. Riporta msn.com