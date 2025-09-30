Maranza aggrediscono e derubano uno studente sul treno partito da Milano
Hanno circondato e derubato uno studente del Politecnico sul treno partito da Milano e diretto a Como, ma per loro sono scattate le manette.Due minorenni, definiti "maranza", sono stati fermati dai carabinieri in stazione a Lomazzo nella serata di lunedì 29. Il fatto è stato riportato sulle.
Terrore sul treno Milano-Como: maranza caricati con la droga del sorriso aggrediscono e rapinano studente
Un fenomeno in aumento dopo il Covid è quello dei "maranza", le baby gang che aggrediscono, rapinano e picchiano. Per questo, insieme con gli albergatori del quartiere della Stazione Centrale di Milano, abbiamo deciso di organizzare un corso di autodifes