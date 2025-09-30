marano sabato masterclass con marcello sacchetta alla new stella nascente

Marano. La scuola di danza “New Stella Nascente” annuncia con entusiasmo una speciale masterclass con Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo tra i più amati dal pubblico italiano per talento, versatilità e carisma. Un appuntamento unico pensato per offrire a allieve e allievi della scuola un’esperienza didattica di alto livello, fatta di tecnica, performance e contaminazioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

