Marano sabato masterclass con Marcello Sacchetta alla New Stella Nascente
Marano. La scuola di danza “New Stella Nascente” annuncia con entusiasmo una speciale masterclass con Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo tra i più amati dal pubblico italiano per talento, versatilità e carisma. Un appuntamento unico pensato per offrire a allieve e allievi della scuola un’esperienza didattica di alto livello, fatta di tecnica, performance e contaminazioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: marano - sabato
LA FESTA A MARANO PER I 70 ANNI DI VITTORIA TESSUTI Sabato ho partecipato con piacere alla celebrazione per i primi 70 anni del negozio Vittoria Tessuti a Marano. A nome dell'amministrazione comunale ho consegnato una targa ricordo alle sig - facebook.com Vai su Facebook
Marano, il comune sciolto per mafia: è la quinta volta - Per Marano si tratta del quinto scioglimento per infiltrazioni mafiose della sua storia, un record ... Scrive ilmattino.it
Marano, i funerali di Mario Di Sangro: l'ultimo saluto al 15enne morto sabato - Una comunità intera si è fermata oggi a Marano per l’ultimo saluto a Mario Di Sangro, il 15enne che, secondo quanto ricostruito dalle forze di polizia, si è tolto la vita sabato nella propria ... Riporta ilmattino.it