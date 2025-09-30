Riomaggiore, 30 settembre 2025 – Sono terminati in questi giorni, da parte del servizio tecnico della Provincia della Spezia, gli interventi di messa in sicurezza della galleria Costa Corniolo a Riomaggiore, lungo la strada provinciale 370, dove sono state realizzate le previste opere di riqualificazione dell’impianto di illuminazione per un investimento di circa 27mila euro. L’infrastruttura, con questo intervento, è stata adeguata agli standard più moderni, così come già avvenuto per le principali gallerie della rete stradale provinciale. Il programma di messa in sicurezza delle strade di competenza della Provincia della Spezia, per una lunghezza di oltre 550 chilometri, proseguirà già dai prossimi giorni con i nuovi fondi attivati dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ripartiti su base provinciale per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione delle provinciali. Pronto il piano da un milione per finanziare quattro interventi