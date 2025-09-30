Manovre di bilancio e lo spray al peperoncino per la Municipale | il Consiglio approva l’ordine del giorno

Tempo di lettura: 7 minuti Riunione molto importante del Consiglio comunale questa mattina a Palazzo Mosti. In discussione il Dos, il Documento di Orientamento Strategico, il bilancio consolidato, il regolamento che consente agli agenti della Polizia Municipale dell’uso spray al peperoncino e i soliti debiti fuori bilancio. L’opposizione in particolare ha attaccato sul Dos ritenendolo un compendio di argomenti non concreti e realistici, ma il vice sindaco Francesco De Pierro ha sottolineato: “E’ un indirizzo per un assetto migliorativo del piano urbano e punta alla valorizzazione di risorse della nostra città”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

