Lamezia Terme, 30 set. (askanews) - "Le banche possono dare un loro contributo, sono fondamentali e non è un reato se glielo si chiede". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. "Chiedere un contributo alle banche non significa neanche essere in Unione Sovietica. Ma ne discuteremo come sempre insieme e troveremo con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani e con Matteo Salvini, la sintesi delle proposte che arriveranno a metà ottobre in Parlamento", ha aggiunto Lupi, parlando della prossima manovra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, Lupi (Nm): chiedere un contributo alla banche non è reato

Manovra, il governo vuole chiedere un nuovo contributo economico alla banche: ipotesi prelievo sugli istituti - Per finanziare le misure della prossima manovra, il governo pensa a un nuovo prelievo sulle banche, sul modello di quello già operato l’anno scorso. Come scrive fanpage.it