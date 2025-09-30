Manfredi | Caivano? Camorra quando è colpita fa gesti disperati
Tempo di lettura: < 1 minuto “Quando la camorra viene colpita alla fine fa anche gesti eclatanti. Quello che è accaduto a Caivano a don Patriciello è anche il segno di una mossa disperata”. Sono le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all’indomani del Comitato per l’Ordine e la sicurezza nel quale è stato deciso di rafforzare la protezione a don Patriciello dopo quanto accaduto domenica durante la messa. Il sindaco ha sottolineato che “bisogna continuare a lavorare nelle nostre periferie, ricordandosi che la sicurezza è un’azione integrata: da un lato la repressione e dall’altro il recupero, la riqualificazione urbana e i processi di integrazione soprattutto dei più piccoli”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
