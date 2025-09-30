Mancinelli fa il pieno e vede il Consiglio | Matteo vero leader

"Sono onorata di aver fatto parte di questa coalizione e ringrazio principalmente Matteo (Ricci, ndr) per avermi voluto con sè nella sua squadra. Il mio risultato? Aspettiamo". È sera quando contattiamo al telefono Valeria Mancinelli e lo spoglio ancora in corso. Ormai il risultato principale è stato decretato da circa tre ore, il centrodestra ha vinto nettamente e Francesco Acquaroli resterà in carica come governatore delle Marche. Una delle poche voci fuori dal coro a livello di risultati di lista è proprio quello rappresentato dall’ex sindaca di Ancona, nettamente prima nel Pd e non solo (con meno di cento sezioni da scrutinare aveva più voti di Marco Ausili e Giacomo Bugaro, ai primi due posti ad Ancona e Provincia per Fratelli d’Italia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

