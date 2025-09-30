Mancato ritiro dei rifiuti Amiu | Non dipende da noi

Cassonetti dell'indifferenziata strapieni e che non vengono svuotati. Potrebbe succedere nel corso di questa settimana, che vede il passaggio dal mese di settembre a quello di ottobre, per motivi indipendenti dalla volontà di Amiu.È la stessa azienda multiservizi ad annunciarlo con una nota. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: mancato - ritiro

San Lorenzo, un mese di raccolta differenziata: "Mancato ritiro del residuo non riciclabile"

Mancato ritiro degli sfalci, Bartolomei non ci sta: "Ma quale telefonata, in questi casi non serve"

Mancato ritiro vetro in via Monte San Calogero

A seguito delle numerose proteste e segnalazioni giunte per il mancato ritiro di diversi conferimenti relativi alla frazione secca, l’Amministrazione Comunale di San Gavino Monreale ha diffuso un comunicato per cercare di fare chiarezza sulle cause e sul perc - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, potremmo non riuscire a terminare il ritiro dell’organico nel Comune di Ateleta. Lasciate perciò esposto per favore, perché in caso di mancato ritiro sarà recuperato domani. #GrazieDellaCollaborazione - X Vai su X

Guida completa allo smaltimento dei rifiuti a Bari - Una corretta gestione dei rifiuti è essenziale per la sostenibilità ambientale e il decoro urbano. Come scrive ilsipontino.net

Mezzi Amiu usati per ritiro rifiuti: assolto ex direttore Amgas D’Addario. “Non ci fu peculato” - «La decisione della Corte di Appello fa giustizia di un’accusa che abbiamo sempre ritenuto del tutto infondata, dando atto che il processo non doveva neppure iniziare per mancanza della querela», ha ... Riporta bari.repubblica.it