Mamma di 5 figli muore a 34 anni | la lite tra i cani per il pollo e l’epilogo choc a Southend

Cosa è successo a Michelle Hempstead. Secondo quanto emerso dall’inchiesta della Corte del Coroner dell’Essex, Michelle Hempstead, 34 anni e madre di cinque figli, è morta a seguito di un drammatico incidente domestico avvenuto nel suo appartamento di Southend-on-Sea nel luglio 2024. La donna stava giocando con i suoi due cani – Pom, un Pomerania, e Trigg, un incrocio tra mastino e rottweiler – quando un bocconcino di pollo del McDonald’s ha innescato una breve lite tra gli animali. Nel tentativo di mordere Pom, il cane più grande ha colpito Michelle al braccio e all’ascella sinistra, recidendole un’arteria e una vena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mamma di 5 figli muore a 34 anni: la lite tra i cani per il pollo e l’epilogo choc a Southend

