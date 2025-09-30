Maltempo marcato e diminuzione delle temperature Sottocorona e il tempo dell' autunno

Che tempo farà nel passaggio dal mese di settembre a quello di ottobre? Un quadro approfondito del meteo arriva da Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce le proprie previsioni del tempo nel quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nella giornata di oggi, martedì 30 settembre, qualche pioggia c'è, ci sono molte piogge, in prevalenza sono piogge deboli, quindi c'è una copertura del cielo sicuramente, piogge deboli piuttosto frequenti. Su molte zone del nord c'è qualche fenomeno piuttosto forte, con oltre i 30-50 mm nelle 24 ore. Questi fenomeni sono presenti anche al centro, sulle zone interne, sull'Appennino, ma sono piuttosto isolati, lo stesso vale anche per l'Appennino meridionale, quindi è una giornata in cui il maltempo non diventa intenso però comincia a farsi sentire nella seconda parte della giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltempo marcato e diminuzione delle temperature. Sottocorona e il tempo dell'autunno

