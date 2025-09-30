Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 1 ottobre 2025 | le regioni a rischio

Per domani, mercoledì 1 ottobre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su 8 regioni: arriverà il maltempo complice un’area di bassa pressione proveniente dall’Europa orientale che interesserà soprattutto il Centro-Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Meteo, temporali in arrivo ?con il ciclone Circe (e fine del caldo): quanto durerà il maltempo? Lunga fase instabile, allerta in 4 regioni

Dopo l’alluvione all’Elba è ancora allerta arancione: maltempo Toscana, le zone a rischio

