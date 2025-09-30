Malore fatale in un centro di accoglienza ad Ascea | muore straniero di 46 anni

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Choc in un centro di accoglienza per stranieri di Ascea Marina, stamattina, dove ha perso la vita un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh. La vittima è stata colpita da un arresto cardiaco: inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Per l’uomo non c’è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: malore - fatale

Malore fatale in fabbrica. Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali

Malore fatale, precipita col parapendio in una piscina piena di bambini a Porto Sant'Elpidio, muore il recordman Felix Baumgartner. Ferita animatrice. L'ultimo video su Instagram

Malore fatale sul Monte Grappa: 73enne padovano perde la vita

malore fatale centro accoglienzaNapoli, inneggiano all'amico detenuto nel centro di accoglienza, clacson e grida davanti al Tribunale per i Minorenni: un arresto - Grida e colpi di clacson nel cuore della notte davanti all’ingresso del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Lo riporta msn.com

Rissa tra migranti al centro d'accoglienza di Udine - Scene di guerriglia al centro d'accoglienza per minori di Udine Casa dell'Immacolata: la rissa fra bande ha costretto poliziotti e vigili del fuoco ad intervenire ... Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Malore Fatale Centro Accoglienza