Malore fatale in un centro di accoglienza ad Ascea | muore straniero di 46 anni
Choc in un centro di accoglienza per stranieri di Ascea Marina, stamattina, dove ha perso la vita un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh. La vittima è stata colpita da un arresto cardiaco: inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Per l’uomo non c’è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: malore - fatale
