Malissimo Giuseppe Conte la notizia peggiore dopo le elezioni regionali

Il verdetto uscito dalle urne nelle Marche ha il sapore di una débâcle per il Movimento 5 Stelle. I numeri sono impietosi: poco più del 5% e meno di 30mila voti raccolti. Una cifra che racconta meglio di qualsiasi analisi l’erosione del consenso pentastellato in una regione che, fino a pochi anni fa, sembrava ancora credere nella spinta riformatrice del movimento fondato da Beppe Grillo. Il calo è verticale e non lascia spazio a interpretazioni consolatorie. Per capire la portata del tracollo basta volgere lo sguardo al recente passato. Solo nel 2024, alle elezioni europee, il partito di Giuseppe Conte sfiorava il 10% con oltre 63mila preferenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

