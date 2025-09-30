Il risultato delle elezioni regionali nelle Marche ha colpito come un fulmine il Movimento 5 Stelle. Un dato secco, quasi impietoso: poco più del 5% e meno di 30mila voti. Numeri che parlano da soli e che raccontano la caduta di un consenso che solo pochi anni fa sembrava ancora solido. La sensazione è quella di una sconfitta netta, senza scuse. Per capire quanto sia pesante il crollo basta guardare indietro. Nel 2024, alle Europee, il partito guidato da Giuseppe Conte sfiorava il 10% con oltre 63mila preferenze. Due anni prima, alle Politiche, i voti superavano i 103mila alla Camera (13,58%) e i 105mila al Senato (13,79%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Malissimo”. Giuseppe Conte, altra mazzata dopo il flop alle regionali: cosa succede ora