Malattie croniche e rare | medici di Villa Betania fanno scuola

La gestione delle malattie croniche e rare rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse per la sanità. Appare sempre più necessario un cambio di passo verso modelli assistenziali più coesi e centrati sul paziente. Sono i temi al centro del congresso Approccio integrato alle malattie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: malattie - croniche

Nuove tutele per lavoratori con malattie oncologiche, croniche, invalidanti o rare

Lotta alle malattie infiammatorie croniche intestinali, un nuovo ambulatorio ad Altamura: "Ridurrà liste d'attesa"

Malattie neurologiche croniche: presentata strategia per migliorare transizione da età pediatrica

In questa edizione si parla di caregiver e malattie croniche, autismo, udito e Pma. - facebook.com Vai su Facebook

I sistemi sanitari europei stanno affrontando sfide complesse, tra cui l’aumento della domanda di assistenza dovuto all’invecchiamento della popolazione, la crescente prevalenza di malattie croniche e complesse, l’incremento dei costi e la carenza di persona - X Vai su X

Malattie rare e diagnosi, presentato a Napoli il progetto Argo - Rappresenta un passo decisivo nell'approccio diagnostico alle malattie rare in Italia, il progetto Argo, che riunisce tutti i centri regionali italiani e, soprattutto che, per la prima volta ha identi ... Si legge su ansa.it

Malattie rare: fino a 10 anni per una diagnosi, ecco gli indicatori per scoprile prima - La situazione si aggrava drammaticamente per le fasce più vulnerabili della popolazione ... Lo riporta ilsole24ore.com