Mal di schiena cronico? L’estratto di cannabis diminuisce il dolore non induce dipendenza Lo studio su Nature

Il VER-01, l’estratto di Cannabis sativa, è stato associato a una serie di benefici importanti per il dolore cronico alla schiena, ma non induce dipendenza e non provoca effetti collaterali gravi. Questa l’incoraggiante conclusione a cui giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati dell’Hannover Medical School. Il gruppo di ricerca, guidato da Matthias Karst, ha esaminato i risultati di una sperimentazione clinica di fase 3 mirata a valutare gli effetti dell’estratto VER-01. Questa sostanza, definita “full-spectrum” contiene la gamma completa di cannabinoidi, compresi THC, terpeni e altri composti, ed è un prodotto farmacologico sperimentale testato per il trattamento del dolore cronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mal di schiena cronico? “L’estratto di cannabis diminuisce il dolore non induce dipendenza”. Lo studio su Nature

In questa notizia si parla di: schiena - cronico

