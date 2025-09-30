Fare del mais lombardo un prodotto a marchio Dop. È questa la proposta lanciata dall’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi, durante la presentazione dei risultati di Combi Mais, l’innovativo protocollo di coltivazione del mais ideato da Mario Vigo, presidente di Innovagri e alla guida, insieme al figlio Andrea e al fratello Alberto, dell’azienda agricola Folli. "La Lombardia - ha sottolineato Beduschi - produce il 40% del mais e il 50% del latte di tutto il territorio nazionale. È nostro preciso intento dare a questa filiera la giusta valorizzazione, in un mercato oggi appesantito da importazioni che puntano solo al prezzo, sacrificando la qualità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Mais lombardo a marchio Dop. È un’eccellenza del territorio"