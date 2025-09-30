Mainoo continua a non giocare al Manchester United il Napoli potrebbe tentare il colpo a gennaio Romano

Kobbie Mainoo voleva un prestito in Italia per avere più spazio in campo, ma il Manchester United ha rifiutato in estate. Possibile opportunità a gennaio con il Napoli. Leggi anche: Lo United non vuole ripetere lo stesso errore di McTominay con Mainoo (Mirror) Mainoo in prestito al Napoli. Fabrizio Romano ha riportato sul suo canale YouTube: «Kobbie Mainoo è stato uno dei protagonisti negli ultimissimi giorni del mercato estivo, e sappiamo che c’è stato un interesse da parte del Napoli per provare a capire la situazione. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa con il Manchester United, perché lo United ha chiuso le porte alla partenza di Mainoo a fine mercato, nonostante il giocatore spingesse per andare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mainoo continua a non giocare al Manchester United, il Napoli potrebbe tentare il colpo a gennaio (Romano)

