Magic The Gathering | provato il set Marvel’s Spider-Man
Nel cuore di CityLife, sospesa tra le geometrie avveniristiche delle Tre Torri, è apparsa una ragnatela. Non una metafora, ma una vera installazione urbana: oltre 500 metri quadrati di intrecci bianchi che si estendono sopra Piazza Tre Torri, come se l’Uomo Ragno avesse lasciato il segno dopo un volo tra i grattacieli milanesi. Al centro, una gigantografia di carta da gioco raffigurante proprio Spider-Man introduce senza giri di parole l’evento: l’arrivo del set Magic: The Gathering – Marvel’s Spider-Man. Accanto alla struttura sospesa, un pop-up showroom temporaneo espone in anteprima alcune delle carte principali del set, accompagnate da materiali illustrativi e spiegazioni sulle nuove meccaniche introdotte. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: magic - gathering
Creature attese tornano in magic: the gathering con novità sorprendenti
Meccaniche di magic: the gathering edge of eternities spiegate in 5 punti
Magic: The Gathering celebra il gioco come legame universale con la campagna “Chiunque. Ovunque. Sempre Magic”
MAGIC THE GATHERING - REALITY FRACTURE / OTTOBRE 2026 (fra un anno esatto) La realtà frantumata. Cosa sta per succedere? . . . . . . . . #mtg #magic #magicthegathering #mtgcards #MTGArena #mtgcommunity #mtgstandard #mtgcards #mtgcomma - facebook.com Vai su Facebook
Magic: The Gathering svela le carte di God of War, The Last of Us, Uncharted e altri giochi PlayStation - X Vai su X
Magic The Gathering: provato il set Marvel’s Spider-Man - Man, rappresentato in diverse incarnazioni: da Peter Parker a Miles Morales, fino a versioni alternative come Spider- msn.com scrive
Spider-Man arriva in Magic: The Gathering, a Milano una ragnatela intrappola la sua carta - Cosa ci fa una gigantesca ragnatela con intrappolata una carta Magic di Spider- Scrive ilfattoquotidiano.it