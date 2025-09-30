Nel cuore di CityLife, sospesa tra le geometrie avveniristiche delle Tre Torri, è apparsa una ragnatela. Non una metafora, ma una vera installazione urbana: oltre 500 metri quadrati di intrecci bianchi che si estendono sopra Piazza Tre Torri, come se l’Uomo Ragno avesse lasciato il segno dopo un volo tra i grattacieli milanesi. Al centro, una gigantografia di carta da gioco raffigurante proprio Spider-Man introduce senza giri di parole l’evento: l’arrivo del set Magic: The Gathering – Marvel’s Spider-Man. Accanto alla struttura sospesa, un pop-up showroom temporaneo espone in anteprima alcune delle carte principali del set, accompagnate da materiali illustrativi e spiegazioni sulle nuove meccaniche introdotte. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Magic The Gathering: provato il set Marvel’s Spider-Man