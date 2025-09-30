Madonna shock | Ho pensato al suicidio dopo il divorzio da Guy Ritchie

«Dopo il divorzio da Guy Ritchie, ho addirittura pensato al suicidio ». Ospite di un podcast nel Regno Unito per la prima volta da nove anni, Madonna ha rivelato le enormi difficoltà affrontate a seguito della separazione dal regista di Sherlock Holmes e Lock & Stock – Pazzi scatenati, sposato nel 2000. I due hanno divorziato infatti nel 2008 e otto anni dopo, nel 2016, sono stati coinvolti in una battaglia legale per l’affidamento del figlio Rocco, nato l’anno del matrimonio. «È stato probabilmente uno dei momenti più dolorosi della mia vita», ha spiegato la popstar. «Onestamente, non riuscivo a vedere una fine. 🔗 Leggi su Lettera43.it

