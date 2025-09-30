La fiamma è quella della protesta dei giovani in un Paese dove il 60% degli abitanti ha meno di 25 anni. L’incendio una partita importante non solo per l’Africa ma anche per il contesto geopolitico dell’Oceano Indiano. In Madagascar il presidente, Andry Rajoelina, ha sciolto il governo del Paese in risposta alle montanti manifestazioni di massa che hanno interessato l’isola australe dopo settimane di scontri che hanno prodotto scontri, saccheggi nella capitale Antananarivo, la morte di almeno 22 persone. Il premier Christian Ntsay è stato silurato da Rajoelina dopo l’incapacità di rispondere alla rabbia sociale manifestata soprattutto dalla generazione degli under 25, la cosiddetta “Generazione Z”, tramite pesanti proteste per la carenza di acqua e elettricità e per i servizi carenti nel Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Madagascar, l’ondata delle proteste travolge il governo: in bilico l’isola su cui puntano India e Cina