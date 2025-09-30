Madagascar Gen Z protesta contro tagli a acqua potabile elettricità e corruzione 22 morti e oltre 100 feriti Presidente scioglie governo - VIDEO

30 set 2025

Migliaia di giovani sono scesi in piazza per protestare contro continui blackout, corruzione e una situazione di ingiustizia sociale che procede da oltre quindi anni. Le Nazioni Unite parlano di 22 vittime, ma il Ministero degli Esteri ridimensiona: "Disinformazione" Giorni di tensione e viol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

madagascar gen z protestaLa Gen Z sta protestando e facendo cadere governi in tutto il mondo - In Indonesia, in Nepal, in Marocco, in Madagascar: in tutte le strade e le piazze in cui si protesta oggi, in prima linea c'è la Gen Z. Come scrive rivistastudio.com

madagascar gen z protestaVentidue morti nelle manifestazioni in Madagascar, il presidente destituisce il governo - Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall’inizio delle manifestazioni di protesta, quattro giorni prima, mentre il presidente Andry Ra ... Si legge su internazionale.it

