Madagascar Gen Z protesta contro tagli a acqua potabile elettricità e corruzione 22 morti e oltre 100 feriti Presidente scioglie governo - VIDEO

Migliaia di giovani sono scesi in piazza per protestare contro continui blackout, corruzione e una situazione di ingiustizia sociale che procede da oltre quindi anni. Le Nazioni Unite parlano di 22 vittime, ma il Ministero degli Esteri ridimensiona: "Disinformazione" Giorni di tensione e viol.

Madagascar, la "Gen Z" protesta contro mancanza acqua ed elettricità

Ad Antananarivo, Madagascar, proteste di massa guidate da giovani contro le frequenti interruzioni di corrente e carenza d'acqua hanno spinto il presidente Andry Rajoelina a sciogliere il governo. Le manifestazioni, iniziate giovedì 18 settembre e coordinate

In Madagascar da 3 giorni ci sono proteste e scioperi contro il governo. Mentre il Presidente Rajoelina era all' ONU, il popolo Malgascio è insorto guidato dai giovani universitari, mancano elettricità e acqua da mesi. Il paese è sull'orlo di una crisi economica se

La Gen Z sta protestando e facendo cadere governi in tutto il mondo - In Indonesia, in Nepal, in Marocco, in Madagascar: in tutte le strade e le piazze in cui si protesta oggi, in prima linea c'è la Gen Z.

Ventidue morti nelle manifestazioni in Madagascar, il presidente destituisce il governo - Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall'inizio delle manifestazioni di protesta, quattro giorni prima, mentre il presidente Andry Ra ...