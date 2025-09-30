Ma il centrodestra non ha per ora un candidato né in Campania né in Puglia

Lidentita.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In ribasso le quotazioni del prefetto Di Bari, Annese annuncia il passo di lato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ma il centrodestra non ha per ora un candidato n233 in campania n233 in puglia

© Lidentita.it - Ma il centrodestra non ha (per ora) un candidato né in Campania né in Puglia

In questa notizia si parla di: centrodestra - candidato

Candidato sindaco del centrodestra a Milano: la dritta di Pier Silvio Berlusconi

Comunali, il centrodestra si scalda: Salvini parla della ‘Milano futura’. Tra i relatori c’è l’ex rettore Resta. E riparte il toto-candidato sindaco

Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo

Campania 2025: il centrodestra senza candidato, emerge il nome del rettore Nicoletti - Il centrodestra campano non ha ancora un candidato per le regionali; tra i nomi più accreditati spunta il rettore Gianfranco Nicoletti. Come scrive 41esimoparallelo.it

Elezioni regionali, il centrodestra rallenta sul candidato governatore. E il direttore Magistà torna in video - Sembrava che le forze politiche avessero accelerato sul nome del direttore del TgNorba, Enzo Magistà, ma cosi non è ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Centrodestra Ha Candidato N233