Ma il centrodestra non ha per ora un candidato né in Campania né in Puglia

In ribasso le quotazioni del prefetto Di Bari, Annese annuncia il passo di lato L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ma il centrodestra non ha (per ora) un candidato né in Campania né in Puglia

In questa notizia si parla di: centrodestra - candidato

Candidato sindaco del centrodestra a Milano: la dritta di Pier Silvio Berlusconi

Comunali, il centrodestra si scalda: Salvini parla della ‘Milano futura’. Tra i relatori c’è l’ex rettore Resta. E riparte il toto-candidato sindaco

Candidato sindaco a Milano? È caos nel centrodestra: Salvini stoppa Forza Italia sull’alleanza con Calenda, La Russa vuole un tavolo

4.2K views | Dopo il passo indietro del sindaco di Monopoli Angelo Annese, nel centrodestra si riapre la partita del candidato presidente. Entro giovedì assicurano l’ufficialità | TeleRama - facebook.com Vai su Facebook

Il candidato del centrodestra e presidente di regione uscente è in vantaggio rispetto a Ricci (csx) ed è a un passo dall'essere riconfermato. Fratelli d'Italia primo partito, poi Pd https://lespresso.it/c/politica/2025/09/29/risultati-elezioni-regionali-marche-ricci-acqu - X Vai su X

Campania 2025: il centrodestra senza candidato, emerge il nome del rettore Nicoletti - Il centrodestra campano non ha ancora un candidato per le regionali; tra i nomi più accreditati spunta il rettore Gianfranco Nicoletti. Come scrive 41esimoparallelo.it

Elezioni regionali, il centrodestra rallenta sul candidato governatore. E il direttore Magistà torna in video - Sembrava che le forze politiche avessero accelerato sul nome del direttore del TgNorba, Enzo Magistà, ma cosi non è ... Segnala quotidianodipuglia.it