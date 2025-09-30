M5 a Monza l’allarme dei comitati | Ogni mese di attesa costa 6 milioni

Monza – Il traguardo è vicino come non ma i, ma manca l’ultimo, decisivo, passo. Per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza i fondi ci sarebbero già, ma mancano le ultime conferme di impegno economico e i relativi decreti ministeriali attuativi. La chiave di volta è stato dirottare i soldi previsti sul prolungamento della M4 a Segrate verso la M5 monzese, coprendo così più di due terzi dei 589 milioni mancanti all’infrastruttura brianzola. Decisivo, a inizio mese, il via libera del sindaco di Segrate Paolo Micheli dopo il colloquio con il collega monzese Paolo Pilotto, che ha riconosciuto la priorità di un’opera ben più avanti nell’iter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - M5 a Monza, l’allarme dei comitati: “Ogni mese di attesa costa 6 milioni”

