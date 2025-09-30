Lutto nel cinema italiano addio a un maestro che ha cambiato la storia

la scomparsa di un maestro del cinema: addio a renato casaro. Il mondo cinematografico piange la perdita di uno dei più grandi cartellonisti italiani, Renato Casaro, figura leggendaria che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della settima arte. Con una carriera iniziata da giovanissimo e riconosciuta a livello internazionale, Casaro è stato il creatore di alcuni dei manifesti più iconici nel panorama cinematografico mondiale. La sua morte, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 settembre a Treviso, rappresenta una perdita significativa per l’arte visiva legata al cinema. carriera e contributi di renato casaro nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Lutto nel cinema italiano, addio a un maestro che ha cambiato la storia

