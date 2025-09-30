Lutto in Rai si è spento uno storico volto
Si è spento uno storico volto della Rai e più in generale del giornalismo sportivo italiano. Era un grande cronista, ha narrato le vittorie di Alberto Tomba ed era un appassionato di calcio La Rai dice addio a una delle sue icone. Il giornalismo è più povero d’ora in poi con il decesso di uno. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Morto Furio Focolari, giornalista Rai da tempo malato di SLA: raccontò i successi di Alberto Tomba nello sci - Il giornalista Furio Focolari è morto a 78 anni ed era da tempo malato di Sla, ha raccontato sulla Rai la stagione più luminosa di Alberto Tomba ... Si legge su virgilio.it
