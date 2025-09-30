Lutto in Rai si è spento uno storico volto

Si è spento uno storico volto della Rai e più in generale del giornalismo sportivo italiano. Era un grande cronista, ha narrato le vittorie di Alberto Tomba ed era un appassionato di calcio La Rai dice addio a una delle sue icone. Il giornalismo è più povero d'ora in poi con il decesso di uno.

Morto Furio Focolari, giornalista Rai da tempo malato di SLA: raccontò i successi di Alberto Tomba nello sci - Il giornalista Furio Focolari &#232; morto a 78 anni ed era da tempo malato di Sla, ha raccontato sulla Rai la stagione più luminosa di Alberto Tomba ... Si legge su virgilio.it

lutto rai 232 spentoLutto nel giornalismo calabrese, &#232; morto Santi Trimboli - 1 minuto per la letturaÈ morto ad 80 anni il giornalista della Rai Tgr Calabria Santi Trimboli, l’uomo è stato per anni volto del Tg Regionale ma anche di trasmissioni nazionali come 90esimo minuto Sa ... Lo riporta quotidianodelsud.it

