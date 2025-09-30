Lutto a Monreale è morto lo storico barbiere Pietro Ferraro | il suo salone era sotto i Portici

Lutto a Monreale per la scomparsa di Pietro Ferraro, per decenni volto amico e barbiere di fiducia per intere generazioni di cittadini. Il suo salone in via Venero, situata sotto i Portici, non era soltanto un salone da barba, ma un vero e proprio punto di riferimento e di ritrovo per tantissimi monrealesi. Conosciuto e . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

