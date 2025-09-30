Lupo aggredisce una bimba di 5 anni in spiaggia poi segue la madre fin sotto casa Allarme in Grecia | Abbattiamoli
Una bimba di 5 anni stava giocando sulla sabbia della spiaggia greca quando un lupo l’ha aggredita. Si è avvicinato a lei di soppiatto, l’ha afferrata con i denti mordendole la vita e ha iniziato a trascinarla via. Una situazione che poteva diventare tragica se non fosse intervenuto un passante, che ha allontanato l’animale tirandogli delle pietre. L’episodio ha però rigettato nel subbuglio la popolazione greca, soprattutto quella delle regioni più settentrionali. Per molti, infatti, i cacciatori e gli agricoltori dovrebbero avere il diritto di abbattere i predatori: « Non sono più una specie protetta, sono una minaccia ». 🔗 Leggi su Open.online
