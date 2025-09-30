Sondrio – Avvio d’autunno all’insegna di due significativi aggiornamenti sul “ fronte lupo ” nel settore lombardo del Parco dello Stelvio: si tratta della “stabilizzazione” di una coppia, diventata branco e della cattura di un secondo lupo nel corso delle operazioni di monitoraggio della specie. La prima novità riguarda ciò che è stato documentato dalle fototrappole posizionate dai ricercatori del Parco nella zona della Val Zebrù e può essere a tutti gli effetti definito un ‘passaggio di stato’. “La presenza di una coppia in questa zona era nota dal 2023” spiega Luca Corlatti, coordinatore scientifico del settore lombardo del Parco “ma soltanto quest’anno le immagini ci hanno confermato che è diventata un vero e proprio branco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lupi allo Stelvio, nuovo branco: ora sono tre