L' uomo arrestato per aver ucciso cucinato e mangiato i pavoni del vicino

Today.it | 30 set 2025

Per vendicarsi nei confronti del vicino, ha deciso di mettere in atto un piano crudele: uccidere i suoi pavoni domestici, per poi cucinarli e mangiarli. Un brutale "dispetto" che ha portato all'arresto di Craig Vogt, un uomo di 61 anni di Hudson, in Florida (Stati Uniti): come confermato. 🔗 Leggi su Today.it

