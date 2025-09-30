L' ultimo saluto a Claudia Cardinale | le parole della figlia e la musica di ' C' era una volta il West'

Un lungo e commosso applauso ha accompagnato oggi, martedì 30 settembre 2025, l'ultimo saluto di Parigi a Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano e internazionale, scomparsa il 23 settembre all'età di 87 anni nella sua casa di Nemours, a sud della capitale francese. La cerimonia funebre. 🔗 Leggi su Today.it

Un lungo e commosso applauso ha accompagnato oggi, martedì 30 settembre 2025, l'ultimo saluto di Parigi a Claudia Cardinale, leggenda del cinema italiano e internazionale, scomparsa il 23 settembre