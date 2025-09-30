L’ultimatum di Trump a Hamas su Gaza | Risponda entro 3-4 giorni o Israele sa cosa fare Sì di Abu Mazen al piano | Pronti a riformare l’Anp

Il giorno dopo l’annuncio dell’ accordo su Gaza tra Stati Uniti, Israele e Paesi arabi crescono le pressioni su Hamas perché dia a sua volta il benestare all’intesa che prevede il cessate il fuoco immediato e l’apertura di una nuova fase per la Striscia dopo due anni di guerra. Come confermato ieri dallo stesso Donald Trump, infatti, la Casa Bianca ha elaborato e poi sottoposto il piano in 20 punti a Israele e ai partner arabi e musulmani della regione: ora che è arrivato il loro sì, il pacchetto verrà presentato a Hamas in formato – di fatto – «prendere o lasciare». Se ne occuperanno i Paesi della regione con le relazioni più strette con la milizia palestinese: il Qatar, tornato al ruolo di mediatore dopo le scuse di Benjamin Netanyahu per l’attacco a Doha di inizio mese, e la Turchia, invitata ad unirsi ad un incontro stasera con la leadership di Hamas. 🔗 Leggi su Open.online

