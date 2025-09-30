L’ultima standing ovation per Claudia Cardinale | Parigi omaggia l’icona del cinema

Nella storica chiesa di Saint-Roch, cuore pulsante dell’arte parigina, un applauso solenne ha accompagnato oggi l’ultimo saluto a Claudia Cardinale, attrice leggendaria scomparsa a 87 anni. Amici, fan e figure di spicco del cinema si sono riuniti per celebrare una carriera che ha scolpito il linguaggio del grande schermo, lasciando un’eredità indelebile. Un’eredità cinematografica senza tempo. La figlia Claudia Squitieri, nata dalla relazione con il regista Pasquale Squitieri, ha preso la parola durante la cerimonia, commuovendo i presenti. “Mia madre apparteneva a un’epoca d’oro del cinema, un momento in cui si è costruita una lingua universale per i film,” ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

