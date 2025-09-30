L' ultima gaffe di Pasquale Tridico | Innamorato della Costa degli Dei fino a Diamante

Altra gaffe del candidato del campo largo in corsa per la presidenza della Calabria. Durante un confronto tra i vari sfidanti a Catanzaro, Pasquale Tridico dice: " Sono innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante ”, ignorando che Costa degli Dei è il nome con cui si designa un tratto di costa del Tirreno meridionale che si estende da Pizzo a Nicotera, cioè l'intero tratto marittimo della provincia di Vibo Valentia, lungo circa 55 km. Diamante invece è un comune costiero situato nella parte nord-occidentale della Calabria e fa parte della Riviera dei Cedri. Distante 150 km dalla Costa degli Dei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

