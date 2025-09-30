L' ultima gaffe di Pasquale Tridico | Innamorato della Costa degli Dei fino a Diamante
Altra gaffe del candidato del campo largo in corsa per la presidenza della Calabria. Durante un confronto tra i vari sfidanti a Catanzaro, Pasquale Tridico dice: " Sono innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante ”, ignorando che Costa degli Dei è il nome con cui si designa un tratto di costa del Tirreno meridionale che si estende da Pizzo a Nicotera, cioè l'intero tratto marittimo della provincia di Vibo Valentia, lungo circa 55 km. Diamante invece è un comune costiero situato nella parte nord-occidentale della Calabria e fa parte della Riviera dei Cedri. Distante 150 km dalla Costa degli Dei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ultima - gaffe
Tridico sbaglia anche il nome della città: ecco l'ultima gaffe
L'ultima gaffe di Tridico: così confonde ruoli e istituzioni
Calabria: Occhiuto inchioda Tridico. Ecco l'ultima gaffe
"Farò il primo Consiglio regionale a San Luca". Peccato che a convocare le sedute è il presidente del Consiglio e non quello della Giunta: #Calabria, l'ultima gaffe del candidato #M5s #Tridico - X Vai su X
Tridico in imbarazzo totale: nuova clamorosa gaffe in diretta TV | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima gaffe di Pasquale Tridico: "Innamorato della Costa degli Dei, fino a Diamante" - Il candidato del campo largo ne spara un'altra, ma la città tirrenica dista 150 km dalla Costa degli Dei ... Lo riporta msn.com
L'ultima gaffe di Tridico: non può nemmeno votarsi da solo - Dopo gaffe, supercazzole e silenzi imbarazzanti, ecco la ciliegina sulla torta del candidato del campo largo: non ha spostato la residenza in Calabria ... Si legge su msn.com