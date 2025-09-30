L’ultima della Pro Pal amata a sinistra Francesca Albanese | Quelli di Hamas vanno capiti… video

“I terroristi di Hamas vanno capiti.” Queste le parole di Francesca Albanese, persona che dovrebbe lavorare per le Nazioni Unite e alla quale il Sindaco Lepore di Bologna vorrebbe conferire la cittadinanza onoraria. Non ci sono davvero più parole per descrivere la sinistra italiana, denuncia su Instagram Stefano Cavedagna, europarlamentare di FdI. Su quelle parole arriva anche l’anatema di M aurizio Gasparri: “ E’ assurdo che la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, inviti a ‘capire’ i terroristi tagliagole di Hamas e, come se non bastasse, sembri quasi lusingarli affermando che ‘sono riusciti a riportare la Palestina al centro del dibattito’ e che ‘stanno animando una rivoluzione globale'”, dichiara il presidente dei senatori di FI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultima della Pro Pal amata a sinistra, Francesca Albanese: “Quelli di Hamas vanno capiti…” (video)

