Il colosso del trasporto aereo europeo Lufthansa ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede l’eliminazione di 4.000 posti di lavoro entro il 2030, concentrati principalmente in Germania. La riduzione rappresenta il taglio più massiccio dall’inizio della pandemia di Covid-19 e fa parte di una strategia complessiva per aumentare la redditività del gruppo. L’annuncio è arrivato durante l’Investor Day, quando la compagnia tedesca ha illustrato agli analisti finanziari i propri obiettivi di medio-lungo termine. La riduzione del personale, che interesserà soprattutto posizioni amministrative piuttosto che funzioni operative, sarà effettuata “in consultazione con le parti sociali”, ha precisato Lufthansa nel comunicato ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Ilfogliettone.it - Lufthansa "taglia" 4.000 dipendenti: la ristrutturazione più pesante dal Covid