L' ufficio non legge la Pec e il 53enne resta in regime di Tso per 7 giorni l' avvocato | E' sequestro di persona

Scoperchiata una vicenda giudiziaria che comporterebbe una indebita compressione della libertà personale di un 53enne, sottoposto ad un Tso al Centro di salute mentale di Cesena. Un provvedimento non convalidato dal giudice tutelare, che avrebbe però comportato una permanenza per ulteriori sette. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

