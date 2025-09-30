L’Ue lancia i conti di risparmio e investimento europei

La Commissione europea ha annunciato oggi due importanti iniziative per far progredire l’unione finanziaria ed apportare benefici tangibili a tutti i cittadini europei. Si tratta dei conti di risparmio ed investimento (SIA) europei, che verranno resi accessibili a tutti tramite un miglioramento dell’ alfabetizzazione finanziaria ad ogni età ed a tutti i livelli. La diffusione di questi conti – sottolinea Bruxelles – favorirà anche il finanziamento delle imprese e lo sviluppo dell’economia europea. Bassa alfabetizzazione finanziaria in Ue. Il pacchetto globale si concentra sul miglioramento dell’alfabetizzazione finanziaria, che mira ad aiutare i cittadini a prendere decisioni finanziarie sane, migliorando in ultima analisi il loro benessere, la loro sicurezza finanziaria e la loro indipendenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Ue lancia i conti di risparmio e investimento europei

In questa notizia si parla di: lancia - conti

Gerry Scotti lancia un’altra stoccata a Stefano De Martino: “Salutiamo Carlo Conti che ci guarda sempre”

Gerry Scotti lancia una nuova frecciata alla Rai durante la Ruota della Fortuna: "Salutiamo Carlo Conti che ci guarda"

Carlo Conti vede un drone sull’Arena di Verona e lancia un messaggio di pace, le parole del conduttore

Il comando di polizia municipale di Sant’Agata di Militello deve fare i conti con la carenza di personale e lancia un appello ai nonni santagatesi per un aiuto concreto - facebook.com Vai su Facebook

NUOVO VIDEO ONLINE #Ranieri lancia l’allarme: senza conti in regola, niente Champions! Ma qual è davvero il piano della #ASRoma per evitare il cartellino rosso UEFA? Te lo spiego qui https://youtu.be/oXtW0gwgo94 - X Vai su X

L'UE lancia i conti di risparmio e investimento per spingere il retail verso i mercati - La Commissione europea ha annunciato due nuove iniziative per promuovere l'Unione del risparmio e degli investimenti. Come scrive finanza.repubblica.it

L’UE lancia i conti di risparmio e investimento europei - L’alfabetizzazione finanziaria è il primo obiettivo ma questi conti saranno concepiti per un utilizzo semplice e alla portata di tutti ... Segnala quifinanza.it