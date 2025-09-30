L' Ue insiste sulla mini e-car Urso | Basta follie green

«Al Consiglio Ue sulla competitività, svoltosi ieri a Bruxelles, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un vero ultimatum alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Al centro dell'intervento la situazione sempre più drammatica in cui si dibatte l'intero settore automotive europeo. «Non c'è più tempo per discussioni o rinvii, occorre decidere con la massima urgenza. Dobbiamo rimuovere le follie del Green Deal che hanno stretto come un cappio al collo le imprese europee», ha tagliato corto il ministro, ricordando come le posizioni espresse dall'Italia «registrino una sempre più larga convergenza a livello europeo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue insiste sulla mini e-car. Urso: "Basta follie green"

In questa notizia si parla di: insiste - mini

Elezioni regionali, Fico insiste sulle “liste” pulite” e rischia di sfilacciare il campo largo - facebook.com Vai su Facebook

L'Ue insiste sulla mini e-car. Urso: "Basta follie green" - «Al Consiglio Ue sulla competitività, svoltosi ieri a Bruxelles, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un vero ultimatum alla presidente della Commissione, Ursula von ... Lo riporta msn.com