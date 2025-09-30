Lucio Battisti project in jazz tribute il 3 ottobre il concerto al Miles club

Lucio Battisti non è solo un cantautore: è il poeta che ha segnato la storia della musica italiana con le sue melodie immortali e i testi indimenticabili scritti insieme a Mogol.Al Miles Jazz Club, quelle emozioni rivivranno in una veste nuova, raffinata e sorprendente: il Jazz. La calda voce di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lucio - battisti

Inaugurata una targa a Villa Borghese per Mariangela Melato, intervista esclusiva a Renzo Arbore: “La scintilla scoccò grazie a Lucio Battisti. Vorrei che il Festival rimanesse a Sanremo, in alternativa vorrei fosse Sorrento”

Tributo a Lucio Battisti dei "Non dire no"

L’emozionante musica di Lucio Battisti nel suggestivo scenario del Teatro Romano

Nicola di Bari: «Devo tanto a Lucio Battisti. Ranieri a Canzonissima mi pizzicò fino a farmi male. Con Zalone parlo in dialetto» - X Vai su X

"29 settembre". Oggi il tempo batte al ritmo di Lucio Battisti. - facebook.com Vai su Facebook

"Pensieri e parole", omaggio jazz a Lucio Battisti - Peppe Servillo, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Mattia Barbieri saranno i protagonisti di "Pensieri e parole - Secondo rockol.it

Poggio Bustone, la chitarra di Lucio Battisti arriva nel museo - Al museo dedicato a Lucio Battisti, inaugurato nel gennaio scorso a Poggio Bustone, mancava forse un pezzo: quella chitarra che il cantautore reatino tanto amava e con la quale aveva iniziato ... Segnala ilmessaggero.it