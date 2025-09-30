' Luci sulla Palestina' un presidio in ricordo dei sanitari uccisi a Gaza

30 set 2025

Un presidio in ricordo degli operatori della sanità uccisi a Gaza. L'appuntamento con 'Luci sulla Palestina' è giovedì 2 ottobre alle 21, in piazzale Medaglie d'oro, alla Prospettiva di corso Giovecca vicino alla Casa della comunità Cittadella San Rocco, sede del ex Arcispedale 'Sant'Anna'. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

